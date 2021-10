La ley de memoria histórica pasa su primer examen en el Congreso en un intenso debate con la guerra civil de fondo

La ley de memoria histórica de Pedro Sánchez, un asunto bandera para el Partido Socialista , ha superado su primer examen en el Congreso. Una mayoría de la Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP, Vox y ERC. Ahora, la nueva ley prosigue su camino parlamentario donde los grupos podrán introducir cambios a través de las enmiendas parciales. Un tema especialmente sensible que ha provocado un debate intenso , duro y con las posiciones muy escoradas. De fondo, la guerra civil española y la dictadura de Franco .

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que la memoria es una "política de estado" para el Gobierno y que la ley no diferencia entre víctimas. "Desactiva el odio" y "cicatriza el dolor" , ha dicho desde la tribuna. Enfrente se han situado PP, Vox y ERC , aunque por motivos muy diferentes. Los partidos de la derecha piden la devolución del proyecto porque consideran que es sectario , totalitario, reabre heridas del pasado y divide a los españoles. Los republicanos han presentado un texto alternativo porque creen que la propuesta del Gobierno se queda muy corta.

Especialmente duro ha sido el discurso del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que ha calificado el texto como "una ley de memoria sin memoria". "Es una vergüenza", ha afirmado con una acusación directa a la bancada socialista: "La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, la pregunta es por qué ustedes son tan cobardes". Entre las quejas de ERC está que la ley es "incapaz" de calificar "ilegal" a la Dictadura, un régimen surgido de un golpe de Estado o que no se establezcan indemnizaciones para la reparación real de las víctimas del franquismo. También reprochan al Gobierno que no se dedique ni una sola línea a condenar la responsabilidad de la cúpula de la Iglesia católica.