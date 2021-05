PSOE y Podemos escenifican su choque por la ley trans en el Congreso y votan diferente

La iniciativa, que salvo sorpresas no va a salir adelante, es "prácticamente idéntica", según Pablo Echenique, al proyecto elaborado por Montero y que está en un cajón bloqueado por Carmen Calvo. El voto de los socialistas era clave para que saliese adelante después de que el PP y Vox hayan confirmado su voto en contra. La abstención del PSOE condena a la toma en consideración de la proposición al fracaso.

PSOE: "El contenido es mejorable"

El PSOE argumenta para su abstención es que el texto es "mejorable" porque no tiene seguridad jurídica. Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista, ha defendido que su partido es el que más ha hecho por el colectivo trans, pero recuerda que el Gobierno ya está trabajando en "su propia legislación" . Según él, las medidas a favor del colectivo tienen que tener "pleno rigor y plenas garantías jurídicas" ante la previsión de que algún partido de la derecha acudan al Tribunal Constitucional para recurrirlo.

En un primer momento el PSOE aseguró que no iba a entorpecer la tramitación, pero este martes Simancas ha anunciado la abstención de forma oficial. Preguntado sobre las consecuencias de esa decisión, el diputado socialista ha afirmado: "Somos responsables de nuestro voto, no del voto de los demás" . En el PSOE siempre se han quejado de que la propuesta elaborada por Montero tenía carencias respecto a la seguridad jurídica y ha puesto en valor que ellos "hacen las cosas bien".

Podemos: "No voy a entrar en reproches"

"Con todo el respeto al socio de coalición, no voy a interpretar sus palabras" , ha afirmado Echenique preguntado por las críticas lanzadas por Simancas a la ley. Recuerda que en 2019 , en el Congreso, tanto el PSOE como el PP votaron a favor de un texto donde aparecía la autodeterminación de género como está redactada en estos momentos.

"No voy a entrar en reproches", ha subrayado el portavoz de Podemos que no ha querido valorar si el resultado de la votación afectará a la relación de los socios. Si finalmente la proposición no sale adelante "seguiremos negociando dentro del Gobierno", ha insistido Echenique. A su juicio es un compromiso del acuerdo entre los dos partidos que afecta a "los derechos humanos".