La Ley de Vivienda del Gobierno, en peligro por el rechazo de sus socios de ERC y PNV

Cuando el Gobierno todavía no ha superado el susto de la reforma laboral , salvada in extremis en el Congreso por un error de un diputado del PP, el Ejecutivo afronta otra votación a vida o muerte. La Ley de Vivienda , una de las leyes más importantes de la legislatura , otro proyecto estrella, la que Pedro Sánchez vende como "el quinto pilar del Estado del bienestar", está en peligro . Los socios del Gobierno, ERC y PNV han presentado enmienda a la totalidad al igual que PP, Ciudadanos, el PDECAT y Junts. La suma de todos esos votos, más los previsibles de Vox, amenaza con tumbar el proyecto en su primera votación en el Parlamento.

Moncloa negocia 'in extremis' con sus aliados para evitar perder esa votación y que se escenifique en una foto, -como ya pasó con la reforma laboral-, su debilidad parlamentaria y la ruptura del bloque de la investidura . La inquietud es evidente y se negocia a varias bandas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige la socialista Raquel Sánchez y con el de Derechos Sociales cuya titular es Ione Belarra. La gran queja de republicanos catalanes y nacionalistas vascos es que la ley invade sus competencias . "Revienta" el marco competencial de las comunidades autónomas, denuncian en Esquerra.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos, que califican la ley como "histórica" e "imprescindible" , confían en que al final se pueda llegar a un acuerdo para que los socios retiren sus vetos, o al menos, para que los 13 diputados de ERC , que son decisivos, voten en contra de las enmiendas de devolución. Los republicanos han presentado una enmienda con texto alternativo, eso significa que se producirán dos votaciones . En una se votan todas las de devolución juntas, -aunque los motivos de la derecha no tienen nada que ver con los de los nacionalistas e independentistas-, y en otra la enmienda de ERC.

Los republicanos no se fían del PSOE y en las negociaciones que están manteniendo exigen que se les garantice por escrito que durante toda la tramitación parlamentaria de la ley, si es que supera la votación, se respeten las competencias de la Generalitat en materia de vivienda. Precisamente en el texto de su enmienda hacen referencia a que todas las comunidades autónomas tiene asumidas en sus estatutos de autonomía "la competencia plena en materia de vivienda".

En el Ejecutivo reconocen que la votación va a ser muy ajustada. A pocas horas del debate no tiene atados los apoyos suficientes para superar el primer trámite. Si ERC falla, el proyecto cae a pesar de que otros partidos más pequeños que normalmente votan con el Ejecutivo votarán en contra de esas enmiendas de devolución como Bildu, Más País o Compromís . Apoyarán, eso sí, la de ERC.

Para complicar todavía más las cosas, hay ausencias de Podemos en el banzo azul. Yolanda Díaz e Irene Montero no asistirán a la votación porque viajan a Chile para la toma de posesión de Gabriel Boric. A eso se suma que el escaño de Alberto Rodríguez sigue sin cubrirse por parte de la formación morada.

La invasión competencial que esgrimen los nacionalistas e independentistas es precisamente la gran crítica del CGPJ que emitió un informe en contra del proyecto del Gobierno. Además alertaba de que no frenaría la ocupación de viviendas. Un informe que es preceptivo pero no vinculante y que retrasó unas semanas la aprobación del la ley en el Consejo de Ministros. Aún así, el Ejecutivo no cambió nada sustancial del texto y siguió adelante.