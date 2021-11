El libro de Álvarez de Toledo: Casado un "bienqueda" y García Egea un "déspota" que hace política de "pelotas y peloteo"

Dicen que la venganza mejor servirla fría. Cayetana Álvarez de Toledo, la que fuera portavoz del PP en el Congreso de los Diputados durante 13 meses , se ha tomado algo más de un año para arremeter contra el que todavía es su jefe de filas, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y su lugarteniente, Teodoro García Egea. Ella asegura que su último libro "Políticamente indeseable" , publicado por Ediciones B, es "un ajuste de cuentas contra la política indeseable", que a lo largo de 519 páginas que retratan su último paso por la política de la mano del PP de Casado, no deja títere con cabeza.

Al líder popular le retrata como "un hombre empático con ganas de caer bien" a todo el mundo, "un bienqueda", "con un punto de Calimero victimista", y "agobiado por las presiones de los barones" como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "se ha dejado girones de credibilidad en cada viraje político". A Pablo Casado le reprocha esa "empatía" que según ella es un truco que sustituye la convicciones, "no liderar", y no haber dado la cara por ella ante los barones "blandos", -así se refiere a ellos-, que intentaron abortar su nombramiento como portavoz parlamentaria. Pero sobre todo de dejarla inerme y no defenderla frente a su secretario general, García Egea.