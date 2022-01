Planas desautoriza a Garzón: "Si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame"

El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, se ha sumado a la cascada de críticas a las "desafortunadas" declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas . Planas ha reconocido que no ha hablado con su compañero Garzón "No hemos hablado en los últimos días". ha confesado en una entrevista en Onda Cero.

Planas ha desautorizado a Garzón con datos, cifras y exhibiendo argumentos, pero sobre todo ha puesto pie en pared y marcado territorio, asegurando que el tema de las granjas ganaderas es de su Ministerio y no del de Consumo. "Es un tema que es de mi competencia (...) y si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame", ha remarcado.

Planas afirma saber muy bien de lo que habla. "No me he caído de un guindo. Esto no es literatura pastoril son explotaciones ganaderas que hay que hacer rentables", ha dicho sobre las llamadas "macrogranjas".