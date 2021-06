Luis Salvador, alcalde de Granada: “Pido al PP que recapacite y vuelva a sus responsabilidades”

Sin equipo de gobierno

"14 concejales de 27 votaron a Luis Salvador como alcalde y eso no dura lo que quiera el que lo ha votado, sino el mandato", asevera Salvador, que apunta que "la democracia no podemos legitimarla según nos interese, en función de la intención de voto. Los gobiernos estarían cambiando puestos continuamente, lo que no tiene sentido"

Espero que recapaciten y vuelvan a sus funciones

El primer edil municipal insiste en que desde el PP "dicen que el alcalde tiene que reflexionar y que esperarán. yo no cierro puertas a nadie. Digo al PP que esperaremos a que recapaciten y vuelvan a sus responsabilidad que han abandonado siendo el primer partido en democracia que en una contexto como este eluden toda responsabilidad. En una operación calculada intentan que el alcalde no pueda sacar adelante el Ayuntamiento. El PP tiene tiempo para reflexionar. Yo lo voy a hacer. Nunca he cometido excentricidades. Soy de sentido común, pero cuando creen que pueden volcar la voluntad de un partido y un ayuntamiento, tengo la experiencia para que eso no pase".