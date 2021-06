Macarena Olona denuncia amenazas de un diputado del PP en la Comisión 'Kitchen'

Niega que haya sacado fotos de del marido de Cospedal

La comisión tomará "medidas oportunas"

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Luis Santamaría, ha mostrado su "sorpresa" por la denuncia de Olona, aunque sin entrar en el fondo. "No sé si es cierto o no, pero esta comisión no transita por el camino que debería transitar", ha apostillado, quejándose, una vez más "el tono" que habitualmente utiliza Sicilia.

"Nunca me habría imaginado que se me llegaría a amenazar en esta Cámara que representa a la soberanía nacional y si me tienen que decir que iba a ser amenazada, nunca me habría imaginado que sería por parte de un diputado del PP", ha sentenciado.