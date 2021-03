¿Elecciones o moción de censura en Madrid? Cuatro minutos serán claves para despejar la incógnita

En algunas clases de las facultades de derecho, este miércoles se preguntó a sus alumnos a qué darían ellos validez en Madrid, si a la convocatoria electoral presentada por Isabel Díaz Ayuso o a las mociones de censura planteadas a renglón seguido. En el aula de Isabel Álvarez, profesora de la Universidad de Comillas, los estudiantes han comentado, que menos mal que no era pregunta de examen, porque la cuestión es endiablada.

Afortunadamente para ellos, no era pregunta de examen. La incertidumbre fue ganando terreno conforme avanzaba este miércoles, "día de locos". Todo ha comenzado con una moción de censura en Murcia; a eso, la presidenta madrileña ha respondido convocando elecciones para que a ella no le pasara lo mismo; y a continuación, le han presentado dos mociones de censura. La competición por llegar a meta no ha acabado ahí, la Asamblea ha admitido las mociones antes de que la convocatoria electoral fuera publicada en el BOCM.