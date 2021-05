De Ponzano a Malasaña: estallido juvenil en Madrid por el fin del estado de alarma

Termina la cuenta atrás y unos trescientos jóvenes estallan de alegría . No es fin de año ni la liberación de París. Son las cero horas del domingo 9 de mayo en la calle Ponzano de Madrid . Han terminado seis meses de estado de alarma y toque de queda.

Estamos en territorio Ayuso . Por aquí vive y vota. Ponzano se ha convertido de unos años a esta parte en una sucesión de bares, restaurantes y ahora terrazas acotadas por verjas de madera. Una prolongación festiva del barrio de Salamanca en la que a esta hora no faltan los gritos de rigor: “Pablo Iglesias, hijo de puta; Pedro Sánchez, hijo de puta; España es una y no 51; yo soy español, español, español…”.

Hay cosas de Madrid (o de 'España dentro de España') que los extranjeros nunca entenderán. Por ejemplo, el derecho inalienable de cualquier español a tomarse una copa fuera de casa al filo de la madrugada. Cómo lo va a entender un inglés que ha sufrido sin rechistar durante un siglo el cierre de los pubs a las 11 de la noche. Y ellos creían vivir en la cuna del liberalismo. El bar es la institución singular española y quien no lo entienda lo pagará con un motín, como Esquilache cuando quiso recortar las capas. Alguno en Madrid ya ha salido trasquilado.

A la altura del número 32, los vecinos miran resignados a los grupos que continúan la fiesta bajos sus balcones sin sentirse interpelados por las pancartas de “ ruidos, no ”.

Los jóvenes pasan del último toque de queda

A las once empezó el toque de queda, los locales empezaron a bajar la persiana, pero nadie se ha marchado. No saben bien dónde ir. Intercambian direcciones con los móviles para continuar la fiesta en alguna casa, en algún sitio.

-Hoy me ha costado echarlos -comenta Manuel unos metros más allá.

-Si vamos a ir a tu casa a mí me da igual

-Esto en Murcia no lo podemos hacer…

La hora fantasma

Esta es la hora fantasma. Entre el toque de queda de las once y la ‘liberación’ de las doce. Algún local sigue con gente dentro y un portero recio a la entrada. El personal entra y sale discretamente como si fuera un speakeasy en los años de la Prohibición en América. En toda la hora pasa un coche de la policía municipal y dos camiones de la basura. Nadie se inmuta.

-Una locura. Yo ya no me lo podía creer. Que no paraba de entrar gente en la tienda. Por lo visto hoy pueden estar hasta la una.