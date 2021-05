Madrid rechaza el toque de queda pese a los botellones: "No podemos cerrar a miles de habitantes por cientos de jóvenes"

El gobierno en funciones de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid no es partidario de aplicar el toque de queda en toda la región pese a las lamentables imágenes de los botellones nocturnos del fin de semana tras el decaimiento del estado de alarma.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en declaraciones a Mediaset considera que no se puede cerrar "a miles de habitantes" por "cientos de jóvenes".

Impedir los botellones

En el caso de aplicar el toque de queda, ha indicado que depende de la situación concreta que lo justifique habría que implantarlo o no. "No podemos cerrar a miles de habitantes por unos centenares de jóvenes. Lo que tenemos que hacer es que no se produzcan esos botellones", ha insistido.