Los indultos no consiguen unir en una misma foto a Casado, Abascal y Arrimadas en Colón

A distancia sideral. Los líderes de los tres partidos de la derecha no le han dado ni la más mínima oportunidad a que hubiera segunda parte de la foto de Colón . Mucho menos un saludo entre ellos, aunque fuera meramente protocolario. Pablo Casado e Inés Arrimadas ni tan siquiera han llegado a acceder a la plaza para evitar por todos los medios una imagen de unidad incómoda, que saben perfectamente que el Gobierno de Pedro Sánchez convertirá en arma arrojadiza contra ellos.

Sólo Santiago Abascal se ha plantado bajo la estatua de Blas de Lezo, (el almirante que defendió Cartagena de Indias de los británicos), rodeado de su guardia pretoriana y aclamado por sus simpatizantes que no paraban de pedirle una foto, en un intento de patrimonializar una manifestación convocada por la plataforma Unión 78, de Rosa Díez, María San Gil y Fernando Savater. Vox ha sido el único partido que ha enviado autobuses con los suyos a Colón. Frente a lo que ocurrió en la manifestación de 2019, esta vez el PP no ha querido reventar Colón con autocares, ni movilizar a sus militantes, al entender que este acto contra los indultos no estaba convocada por ellos y sólo acudían "a título personal".