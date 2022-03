Mañueco justifica su pacto con Vox: "Hemos garantizado lo que prometí, la estabilidad política en CyL"

"Con este acuerdo hemos garantizado lo que prometí, la estabilidad de Castilla y León ", son las palabras con las que Alfonso Fernández Mañueco ha justificado su acuerdo con Vox , que supondrá que la formación de Santiago Abascal entre por primera vez en un gobierno autonómico. Mañueco ha asegurado que durante toda la negociación ha tenido "las manos libres" y que todos los candidatos autonómicos del PP tienen autonomía. Eso, pese a que a última hora del miércoles, Feijóo había ordenado no ceder a las exigencias de Vox en la región.

Fernández Mañueco ha comparecido tras la constitución de las Cortes de Castilla y León junto al que, con toda seguridad, será su vicepresidente, el líder de Vox en la región, Juan García Gallardo. Ese nombramiento parece evidente , aunque la rueda de prensa no ha servido para aclarar cuál será la estructura del Gobierno. La portavocía, han confirmado, la ostentará un miembro de la parte PP de ese gobierno. En la anterior legislatura, la ostentó el vicepresidente de Ciudadanos Francisco Igea.

Sí han confirmado que la presidencia y siete consejerías serán del PP, y que la vicepresidencia y tres consejerías serán de Vox tras un mes de tiras y aflojas que han desembocado en un pacto in extremis, celebrado por las dos partes.

"Aceptamos el reto" de entrar en un Gobierno , ha dicho el dirigente de Vox, convencido de que Castilla y León abre una etapa en el resto de España con pactos entre los dos partidos en gobierno regionales. Ninguno de los dos ha querido aclarar quién ha cedido más o menos en las negociaciones y han insistido en que lo importante eran los 11 ejes de gobierno pactados y las 32 acciones programáticas que han incluido en el acuerdo. "No hay ni ganadores ni perdedores" han respondido los dos.

Tampoco han aclarado qué consejerías tendrá Vox en el gobierno de coalición, que no era lo que quería Mañueco, aunque finalmente no le ha quedado otra si no quería someterse a una repetición electoral, tras la convocatoria hecha para el 13 de febrero.