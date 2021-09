La maquinaria del Estado se moviliza contra los promotores de la manifestación neonazi de Chueca

La Fiscalía General del Estado, a instancias de su departamento de delitos de odio, ha abierto una investigación de oficio para esclarecer si hubo o no delito. Hay dos ministerios, los de Igualdad y Derechos Sociales, que aprietan en esa línea: han presentado ya denuncia . Y además, la propia Delegación ha reclamado también informes policiales para determinar si hubo no engaño por parte de los convocantes.

La petición oficial de la marcha la cursó un particular, en nombre de la Asociación de Vecinos San Blas Canillejas, promotora de otras movilizaciones en las que no hay constancia oficial de incidentes ni problemas del tipo de los de ahora. Lo hizo en tiempo y forma, entre diez y treinta días antes, según un portavoz de la Delegación, que precisan que hicieron una previsión de unos 200-300 participantes. De acuerdo a esta versión, no había razón aparente para prohibir la protesta, cosa que, por cierto, la propia delegada insiste que es algo que no puede hacer: “No podemos prohibir manifestaciones por no compartir el objeto”.