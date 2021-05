Montero asegura que le gusta más Pablo Iglesias sin coleta

A María Jesús Montero, la ministra portavoz del Gobierno, le parece que Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo, está mejor sin coleta. "Me gusta más sin ella", ha repetido en una entrevista en la Cadena SER. La afirmación no se llegaría a categoria de titular si no diera la impresión que esa afirmación no se circunscribe solo a una cuestion estética.