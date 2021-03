María Jesús Montero: “Es prematuro hablar de transfuguismo en Murcia”

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno María Jesús Montero se ha manifestado como una espectadora más de los acontecimientos, incapaz de avanzar nada sobre el desenlace de este episodio: “Están siendo testigos de que la política va por minuto y resultado . No puedo confirmar ni desmentir (la marcha atrás de los diputados de Ciudadanos). La situación en Murcia era singular. Pero no le puedo confirmar ni desmentir”, ha comentado.

A la espera de confirmación de lo que ocurre con los diputados de Ciudadanos, y de si cambian de postura con respecto a la moción que firmaron anoche, Montero no ha querido entrar a valorar si puede ser un caso de transfuguismo. “No le corresponde al Gobierno definir ni decidir en qué circunstancias se encuentran o no diputados sobre lo de no acatar disciplina de voto. No puedo opinar. Sería prematuro hablar en esos términos”.