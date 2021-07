Traspaso de 'micrófonos' en Moncloa entre Montero y Rodríguez, con aviso a periodistas: "Tratadla bien"

"Como no tenemos carteras pues nos pasamos el micrófono" , aseguraba en los jardines de La Moncloa la ya exportavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero. De muy buen humor, la ministra pasaba los "trastos" a su sustituta, Isabel Rodríguez, la nueva portavoz y ministra de Política territorial.

Los servicios audiovisuales de la Secretaría de Estado de Comunicación se lo han tomado al pie de la letra y han comenzado a mover el micrófono. Tanto es así que Montero, con mucha guasa, ha tenido que tranquilizarles: "No nos lo vamos a pasar físicamente. Valentín no te preocupes" , ha dicho la titular de Hacienda entre las risas de los periodistas.

A quienes por cierto ha agradecido su trabajo y les ha pedido un favor :"Espero que la trateis lo bien que me habéis tratado a mí. Lo cual no significa que seais fáciles", palabras que han vuelto a provocar las risas de la prensa.

Rodríguez ha asegurado que Montero "le servirá de mucha ayuda", a lo que la ministra de Hacienda ha respondido con un "no lo necesita". Un halago para Rodríguez y dos advertencias para la prensa: que tratemos bien a la nueva portavoz y que ella no se despide: "Me aguantaréis en otros entornos", ha dicho entre risas y cogiendo a Rodríguez por el hombro para llevársela al Consejo de Ministros.