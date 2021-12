Rajoy obra el milagro y consigue reunir a Casado y Ayuso en una tensa foto

Y Mariano Rajoy obró el milagro: la foto de la tregua. Tras 40 días jugando al ratón y el gato, se ha impuesto la Política para adultos, (así se llama el nuevo libro que Rajoy presentaba este miércoles), y por fin se ha producido el reencuentro entre el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No posaban juntos en público desde el 19 de octubre y llevaban semanas evitándose. Ya se sabe que en Madrid “los ex no se cruzan” si no quieren. Palabra de Ayuso. Hasta hoy.