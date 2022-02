Almeida marca distancias en la crisis del PP, no va al Comité de Dirección y quiere dejar la portavocía

La implosión del Partido Popular, desatada la semana pasada con el choque entre el presidente Pablo Casado y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso , lo ha dejado cuando menos desairado. Siempre fiel a su presidente, -quién lo designó candidato a la alcaldía de Madrid- Almeida no dudó el jueves en negar cualquier implicación del ayuntamiento madrileño -"no tenía ningún conocimiento", dijo- en el supuesto espionaje a Ayuso, una afirmación que sería desmentida poco después por el detective Julio Gutiez y que provocaría la dimisión fulminante del coordinador general de la Alcaldía, Ángel Carromero.

Tras el patinazo, silencio. No ha vuelto a abordar el tema en público. Se siente traicionado y utilizado. Han jugado a sus espaldas. Este lunes, no ha asistido al Comité de Dirección del PP, donde Casado y sus doce pretorianos abordaban la crisis y decidían convocar a la Junta Directiva Nacional el día 28 de febrero.

Ese congreso regional todavía no tiene fecha pese a la insistencia de Ayuso. Casado no lo considera prioritario. En estos momentos, tiene incendios más urgentes que apagar. "Me da igual quién se presente", dice. Almeida esperará, intentando que su luz no se apague.