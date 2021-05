Más Madrid da el 'sorpasso' en votos al PSOE que se hunde hasta su peor resultado histórico

PSOE: "Madrid no representa al conjunto de España"

Los municipios del sur donde tradicionalmente ha ganado la izquierda, grandes feudos socialistas como Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Getafe o Parla no han servido esta vez para frenar la fuerza arrolladora de Ayuso.

Los datos del PSOE tienen una lectura a nivel nacional a pesar de que en Ferraz se han esforzado estos días por marcar distancias y diferencias: "Madrid no es España y sus resultados no son extrapolables", dicen. Pero lo cierto es que la gestión de la pandemia que ha hecho Pedro Sánchez y su modelo se han sometido a examen en las urnas. También el desgaste del Gobierno de coalición PSOE-Podemos .

"Madrid es una Comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España", ha proclamado el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos que ha reconocido abiertamente que los resultados no han sido buenos. El secretario de Organización ha argumentado que el PSOE "no ha sabido atraer a su electorado" ni huir de la polarización.