Más Madrid pide mayores esfuerzos contra la contaminación porque "afecta gravemente a los genitales masculinos"

Se refería al reciente informe publicado bajo el título Count Down, en el que la doctora ambientalista Shanna Sawn alerta de la pérdida de espermatozoides masculinos y la reducción del tamaño del pene, como consecuencia de la contaminación.

Gómez Morante ha justificado el no de su grupo parlamentario a la ordenanza de Calidad del Aire de Madrid, que consideran insuficiente y ha apelado a dar pasos más firmes. "Espero que con las recientes noticias que hemos conocido en el día de ayer de que la contaminación afecta gravemente a los genitales masculinos ustedes por fin tomen esto como una prioridad y se tomen en serio la calidad del aire y la sostenibilidad de la ciudad".

Pese al rechazo de Más Madrid, que la considera " una oportunidad perdida" , la ordenanza ha sido aprobada. Nace "sin ambición, sin compromiso real con la sostenibilidad", ha lamentado. Han sido aceptadas 8 de las 24 enmiendas de Más Madrid pero "no las más importantes".

Así, no han salido adelante enmiendas como la de promover la creación de espacios especialmente protegidos frente a la contaminación en los entornos de los centros educativos o la evaluación de proyectos municipales que podrían resultar contaminantes como los marcoparkings.

Vox insiste en que la izquierda "no cree en la libertad"

"Es justo lo contrario: la calidad del aire hoy en Madrid es mejor que hace diez años", ha defendido, que ha destacado que el Ayuntamiento debe cumplir el artículo 45 de la Constitución (el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado) y los preceptos de la UE y la OMS, "que se pueden conseguir sin prohibir, que es lo que le gusta a la izquierda, que no creen en la libertad y que consideran el coche un bien de lujo".

El apoyo con "peros" del PSOE

De las enmiendas se ha incorporado en su totalidad la que pedía que los agentes de la autoridad pudieran parar a un vehículo cuando considerasen que hay signos evidentes de emisiones excesivas o calificar el encendido de hogueras en lugares no autorizados como falta grave y no leve, como el equipo de Gobierno planteaba inicialmente. "Pero no es un cheque en blanco", ha advertido el concejal socialista.