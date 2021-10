Batet mantiene el pulso con el Supremo sobre el escaño de Alberto Rodríguez, el diputado condenado de Podemos

Batet pide una aclaración al Tribunal Supremo para que informe del alcance de la sentencia

La presidenta se inclina por la inhabilitación durante las dos horas y media de la reunión extraordinaria de la Mesa del Congreso

El PP denuncia la "maniobra de dilación" y Podemos avisa al TS que no se invente una pena que no está en la sentencia

El caso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y su escaño se ha convertido en un embrollo jurídico de tales dimensiones que ha colocado en una situación muy delicada a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Tensión, presiones, cambios de opinión, informes, oficios y diferentes interpretaciones de una misma reunión de dos horas y media... En definitiva, un choque frontal entre el Congreso y el Tribunal Supremo, dos altas instituciones del Estado.

Tras una tensa reunión de dos horas y media de la Mesa del Congreso, reunida de forma extraordinaria, Batet ha decidido alargar el pulso con los jueces. Pide una aclaración al Supremo sobre el alcance de su sentencia que ha condenado al diputado canario por un delito de atentado contra la autoridad. La propia Batet, según los asistentes, se ha inclinado en la reunión por inhabilitar a Alberto Rodríguez, es decir, por la retirada de su acta de diputado. Ha comunicado a los grupos que tenía que reflexionar media hora para tomar una decisión, y en esa media hora ha devuelto la pelota al Supremo: le solicita que aclare los efectos del fallo.

La reunión de la Mesa

Según el comunicado oficial de la Presidencia, la Mesa, por mayoría de 5 a 3, ha acordado esa decisión. La mayoría la han conformado los diputados del PSOE y Podemos, la minoría los del PP y Vox. Ha sido un debate intenso, repetición del que se mantuvo el pasado martes. La diferencia es que en esta ocasión había sobre la mesa el oficio enviado por Manuel Marchena, presidente de la Sala del Supremo que ha condenado, en el que preguntaba directamente a Batet por la fecha en la que ejecutaría la condena de inhabilitación. Un oficio que ha sido clave.

La interpretación jurídica de los partidos de la derecha y de la propia Batet, según los asistentes, es que ese oficio deja claro que se está solicitando al Congreso la inhabilitación del diputado canario. Aún así, la presidenta ha optado por pedir más aclaraciones. Un paso que prolonga el conflicto, al menos unos días, hasta que se pronuncie el Supremo.

El PP denuncia una "maniobra de dilación" de Batet

Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, miembros de la Mesa por parte del PP, consideran que el movimiento de Batet es una "maniobra de dilación" porque el escrito de Marchena "es clarísimo, no deja lugar a dudas", Alberto Rodríguez tiene que abandonar su escaño.

Lo mismo piensa Vox, que denuncia "presiones groseramente extrajurídicas" de Podemos sobre la presidenta para que cambiase de criterio. Ignacio Gil Lázaro, representante de Vox en la Mesa, sostiene rotundo que cuando él se ha levantado de la reunión estaba convencido de que Batet se iba a dirigir al Supremo para anunciar la retirada del escaño.

Podemos advierte al Supremo que no se invente una pena que no está ni en la sentencia ni en el auto de ejecución

Enfrente se sitúa Unidas Podemos. Para los morados, no existe ninguna frase explícita y clara en el fallo del Supremo que señale que Rodríguez deba perder su condición de diputado. "Si el Supremo, si Manuel Marchena no es claro, no le corresponde a la Mesa privar del cargo a Rodríguez. Si el señor Marchena quería otra cosa debería haberlo dicho de forma más clara", ha señalado Gerardo Pisarello, de En Comú Podem.

Y lanza una advertencia, el Tribunal tiene que aclarar, pero "no inventarse una pena que no viene en la sentencia ni en el auto de ejecución". Para Pisarello, privar del acta al diputado sin solicitar esa aclaración habría implicado que el caso hubiese acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se estaría incurriendo en clara prevaricación. "Una barbaridad y una vergüenza para España", ha enfatizado.

La sentencia y el informe de los letrados

La sentencia dice textualmente: "Condenamos al acusado Alberto Rodríguez Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad ya definido, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros".

Para el Supremo ese fallo implica la pérdida del escaño. Para los letrados del Congreso, no. En un informe, no vinculante, defienden que la decisión de sustituir la condena por una multa de 540 euros, -que ya está pagada-, implica que "no cabe derivar consecuencia extra penal que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez".

Consideran que no hay una causa de "incompatibilidad sobrevenida", contemplada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ni tampoco concurren los supuestos que recoge el Reglamento del Congreso para suspender los derechos, prerrogativas y deberes de un diputado o la pérdida del escaño. La conclusión del informe es rotunda: "El literal del auto de ejecución" de la sentencia "no impone ninguna obligación para la Cámara y, en particular, no prevé la privación del cargo".