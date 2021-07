Revilla carga contra Garzón por recomendar comer menos carne: "Habla poco, pero cuando habla sube el pan"

Revilla, en un vídeo de un minuto y medio grabado desde su despacho, asegura que "la ganadería es lo más ecológico que hay" y defiende que el ser humano es "un animal carnívoro genéticamente". El presidente cántabro, que afirma no conocer personalmente a Garzón, hace referencia a otras declaraciones polémicas del ministro cuando dijo que el turismo aportaba "un bajo valor añadido a la economía".

Además de lo que ha expuesto en el vídeo, Revilla ha lamentado que la iniciativa del Ministerio de Consumo "crea muy mala imagen" para la ganadería , un sector "clave" en la economía española. "Me parece que este hombre cada vez que habla hace daño a sectores muy importantes", ha sentenciado, Para él, Garzón solo transmite "noticias negativas".

"El ministro habla poco, sale poco, pero cuando sale, sale a meter la pata y a perjudicar a sectores básicos de la economía", sostiene el jefe del Ejecutivo cántabro que le acusa de atacar al sector primario. "Se inventan unas cosas, yo no se que mundo hay por ahí que dice que no hay que comer carne. Parece que quieren que comamos hamburguesas sintéticas, que seamos veganos", ha lamentado Revilla.

"Ahora nos vienen a decir que la carne es mala, también lo he oído de la leche, lo he oído de tantas cosas... Hemos comido carne toda la vida y no nos ha ido mal", ha concluido.