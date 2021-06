Miguel Ángel Rodríguez gana enteros para entrar en el futuro Gobierno de Ayuso

No está asegurada la continuidad de Ruiz Escudero que podría dejar Sanidad por la presidencia de de la Asamblea de Madrid

Ayuso no contaría para su Gabinete con Toni Cantó tras quedar fuera de las listas de Madrid

El martes se constituye la Asamblea de Madrid y echa a andar una legislatura de dos años

Isabel Díaz Ayuso anda estos días ocupada en diseñar su Gobierno para los dos próximos años, un secreto que guarda con celo. “Tiene a todo el mundo sin saber nada. Sólo lo sabe ella y su libreta azul”, explica un dirigente popular que la conoce bien.

La Puerta del Sol es un hervidero de rumores. Uno de los que suena con más fuerza es que Ayuso pueda ascender a Miguel Ángel Rodríguez, su Iván Redondo particular, el todopoderoso MAR, a consejero de Presidencia. “Miguel Ángel es para mí un escudero, un protector, un compañero de aventuras, la persona que más me divierte y que más me enseña. Te pido tiempo”, le dijo en el mitin de cierre de campaña, lo que se interpretó como que MAR estaba de salida y que esa sería la fórmula que habría encontrado Ayuso para retenerle.

Avalada por un resultado electoral incontestable, Ayuso ya ha advertido que no piensa aceptar tutelas de ningún tipo, ni de su partido ni de Vox. “Voy a tener mi propio Gobierno y mis propias políticas”. El problema de esta frase pronunciada hace quince días es que Ayuso necesita al menos cuatro votos de la formación de extrema derecha para sacar adelante los presupuestos o cualquier iniciativa legislativa, y dos, que Génova aspira a meter mano en su futuro Gobierno.

“Isa va a hacer un Gobierno suyo, absolutamente suyo y no va a dejar que Génova meta mucha mano. Los consejeros que tiene ahora son los que metió Génova hace dos años, salvo una. Todos los demás los puso Pablo. Ahora que ella está fuerte, a lo mejor ya no consensua tanto los nombramientos”, advierte esta misma fuente consultada por NIUS.

Ruiz Escudero podría dejar Sanidad

Ayuso no dará pistas de su futuro Gobierno hasta después del debate de investidura, previsto en principio para el 17 y 18 de junio. El sábado 19 tomaría posesión como presidenta, y el lunes ya celebraría su primer Consejo de Gobierno extraordinario, y en el que no está claro la continuidad del Consejero de Sanidad y número dos en las listas, Enrique Ruiz Escudero. Isabel Díaz Ayuso podría haberle ofrecido la presidencia de la Asamblea de Madrid, algo que él habría rechazado dejando el mensaje de “o consejero o nada”.

El de Ayuso será un Ejecutivo más austero, con menos consejerías. Diez en lugar de las trece que había con el Gobierno de coalición con Ciudadanos. Un guiño a Vox que desde hace meses reclama adelgazar las instituciones madrileñas, pero una manera también de atizar a Pedro Sánchez por presidir “el Gobierno más caro de la historia” con 22 ministros. Isabel Díaz Ayuso piensa seguir siendo lo de siempre, el ariete de la oposición contra el presidente Sánchez.

Seguirían en sus puestos Enrique López, actual consejero de Justicia e Interior y responsable del área de Justicia y ‘soluciona problemas’ del PP, y Javier Fernández Lasquetty, que podría sumar Economía a la consejería Hacienda que ya tiene. Ambos, López y Lasquetty, son hombres de la máxima confianza de Pablo Casado y se han convertido en imprescindibles en Sol. También está buscando algún fichaje de relumbrón que dé lustre a su Consejo de Gobierno “que no saldrá del grupo parlamentario sino de la política y puede ser más sorprendente”, apunta un buen conocedor de los secretos de Sol.

Toni Cantó con muchas papeletas para quedarse fuera

El problema es donde colocar a Toni Cantó, después de que se cayera obligado de la lista electoral del PP por no estar empadronado en Madrid. Eso limita bastante su encaje. No puede ser portavoz del partido en la Asamblea, ni senador por designación autonómica porque no es diputado regional. Sólo queda encontrarle un hueco como consejero en el Gobierno de Madrid como quiere Génova, para así afianzar su estrategia nacional de partido transversal que trasciende las siglas del PP.

Ni Toni Cantó, ni Agustín Conde por razones obvias, -exnúmero dos de Cospedal-, van a estar ahí

En la Puerta del Sol no lo tienen tan claro. Ya chocaron cuando hubo que encajar a Cantó en las listas de Madrid, y ahora se barruntan nubarrones por lo mismo. Díaz Ayuso exige autonomía después de haberse ganado los galones el 4M, y entre sus planes estaría volver a colocar a Marta Rivera de la Cruz como consejera de Cultura, lo que dejaría fuera a Toni Cantó. La exciudadana entraría como independiente en el Gabinete de Ayuso, y así reforzar la imagen de “contar con los mejores” para su Gobierno que tanto cultiva la presidenta de Madrid.

“Ni Toni Cantó, ni Agustín Conde por razones obvias, -exnúmero dos de Cospedal-, van a estar ahí”, explica un dirigente que conoce bien cómo se manejan los hilos de la política madrileña.

La Asamblea se constituye el martes

Este martes echa a andar una legislatura de sólo dos años, con la constitución de la Asamblea de Madrid. Con Vox los emisarios de Ayuso sólo han negociado un asiento en la Mesa del Parlamento de Vallecas. Su líder Santiago Abascal, pretendía que uno de los suyos presidiera la Cámara regional, pero va a ser que no, que tendrán que contentarse con una vicepresidencia, y quizá algo más.

La presidencia es un puesto clave para controlar el funcionamiento de la Asamblea, pero que el PP no piensa ceder después de su malísima experiencia cuando Ciudadanos ocupó ese cargo y, entre otras cosas, facilitó la comisión de investigación a Aval Madrid en contra de Ayuso. Un precio excesivo por un apoyo externo que no está garantizado y del que no se fían un pelo. Aun así, la presidenta de Madrid cree que “es de ley que estén en las instituciones”, aunque no les corresponde por número de diputados: tienen 13 diputados y son la penúltima fuerza.

Lo que está fuera de toda duda es que la derecha controlará con mano de hierro la Cámara regional. Ocupará cinco de los siete puestos de la Mesa. Los otros dos se los tendrán que repartir PSOE y Más Madrid. Podemos se queda fuera. Una Asamblea eminentemente femenina. Todas las portavoces de la oposición serán mujeres. Mónica García, por Más Madrid, Hana Jalloul, por el PSOE e Isa Serra, por Unidas Podemos.