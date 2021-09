La ministra de Justicia dice que "no hay razón" para no renovar el CGPJ y confía en cerrar un acuerdo "en días"

La ministra de Justicia Pilar Llop, ha insistido en la necesidad de renovar de forma urgente el máximo órgano de poder de los jueces , el CGPJ. Recién abierto oficialente el curso judicial, y tras escuchar del presidente de este órgano que el bloqueo de la renovación es "perjudicial para la judicatura y la propia sociedad", Llop ha insistido en instar al PP a llegar a un acuerdo. Según ella, "no hay razón" para que no se haya alcanzado ya a estas alturas. "Esperemos que sea en los próximos días. O en las próximas semanas. Esperemos que en los próximos días ", ha dicho la ministra.

No es la primera vez que el Gobierno deja caer la idea de que el acuerdo es inminente, ninguna de ellas ha llegado a materializarse y el proceso acumula ya un retraso de mil días. Contundente en sus acusaciones contra los populares, la ministra les ha culpado de llevar el asunto hasta una situación "insostenble", y ha dicho que no hay "mayor judicialización de la política" que bloquear la renovación del CGPJ". Ha recordado, además, que el PP siempre se ha avenido a un acuerdo cuando ha contado con mayoría parlamentaria, pero cuando no ha dispuesto de ella ha optado por el bloqueo.