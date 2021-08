Exteriores anuncia que se acelera la evacuación de españoles de Afganistán: "No dejaremos a nadie atrás"

El propio ministro José Manuel Albares lo ha confirmado a través de Twitter. "Aceleramos la evacuación decidida anteayer de españoles, afganos que han colaborado con España y sus familias, en coordinación con la Ministra de Defensa. Apoyaremos a UE y su servicio exterior para una salida ordenada de personal europeo y local. No dejaremos a nadie atrás" , ha escrito.

Según han confirmado a NIUS fuentes diplomáticas, Exteriores ha cerrado ya con el Ministerio de Defensa todo los detalles respecto a logística, número de personas a evacuar y medios de transporte. No obstante, advierten de que no pueden dar más detalles del plan "por razones de seguridad".



El inicio de la repatriación se producirá "en cuanto las circunstancias lo permitan", teniendo en cuenta en todo momento la seguridad de las personas y "la idea es no dejar a nadie atrás".