Garzón aboga por acelerar el proceso de relevo de Alberto Rodríguez y dice que UP necesita ocupar ese escaño

Fuentes del grupo parlamentario no entran a valorar estas declaraciones y subrayan que han apoyado a Rodríguez en toda la causa que derivó en la sentencia condenatoria y la posterior pérdida del escaño, que califican de "infamia". Y en este sentido, han señalado que ese respaldo al exparlamentario es compatible con poder recuperar el escaño.

Tras la renuncia a ocupar el escaño de la número dos de la lista por Tenerife en las pasadas elecciones Fátima González, el turno le tocaba a la tercera integrante de la candidatura Patricia Mesa, pero de momento no ha informado sobre su decisión.

Un contexto que, como destacan en Unidas Podemos, no tiene precedente jurídico dado que la normativa y la Junta Electoral no define un plazo temporal para comunicar la renuncia o la aceptación del acta de diputado. Por tanto, el reemplazo puede dilatarse en el tiempo por este contexto jurídico, pues el relevo está condicionado a que Mesa diga si opta por tomar el acta o renuncia a él. De momento, no desvela sus pasos y ha optado por el silencio.