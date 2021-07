El ministro de Exteriores se estrena con guiño a Marruecos: "Es un gran amigo y vecino del sur"

Entre las prioridades que se ha fijado para su nueva tarea, ha mencionado la necesidad de "reforzar las relaciones especialmente con Marruecos", recalcando que es "gran amigo y vecino del Sur", aunque no ha hecho alusión expresa a la reciente crisis con este país. También ha subrayado la necesidad de " ofrecer seguridad" y "hacer frente a los movimientos migratorios", para lo que, ha dicho, " hay que trabajar con nuestros aliados y amigos".

Albares acoge su nueva responsabilidad "con mucha emoción" porque vuelve "a casa" por partida doble, a Madrid y al Ministerio de Exteriores. "Soy uno de vosotros, un funcionario del servicio exterior", ha dicho a las 5.500 personas que lo integran y destacando que "no hay más honor para un español y además diplomático que representar a España en el exterior".