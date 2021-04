Los minutos de oro de los seis candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha comenzado su último minuto dirigiéndose a sus hijos. "Si no estáis en la cama y me estáis viendo quiero deciros por qué quiero ser presidenta de la CAM, quiero dejaros una herencia de una sociedad justa y equitativa, una CAM donde viváis en libertad".

El último en intervenir, en candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha hecho el minuto mas corto de los seis candidatos. "Si estas dudando, recuerda y no olvides.. no te olvides de los que quisieron aprovechar la pandemia, no te olvides de esos que te hacen callar..si recuerdas y no olvides volveremos a ganar.