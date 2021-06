Iceta desliza que los indultos a los líderes del 'procés' estarán listos antes de verano: "No creo que tarden mucho"

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, cree que los indultos a los presos del 'procés' están al caer, y que seguramente se producirán "antes del verano ". Iceta ha remarcado que "creo que sí, -que será antes del verano- pero no depende de mí", ha dicho .

En una entrevista en la Cadena Ser ha asegurado que: "No creo que falte mucho. El ministro de Justicia ya está preparando los informes". Además sostiene que es el camino para regresar a la senda del diálogo y devolver el conflicto de Cataluña a la política.

Y cree que para ese diálogo el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès es idóneo."E s de los más adecuados para un diálogo dentro de ERC. Hay que dar una oportunidad", ha dicho, aunque no las tiene todas consigo, ya que admite que el independentismo " no lo está poniendo fácil" en el asunto de los indultos.

El precio político de los indultos

Iceta no se engaña. Afirma que el Gobierno es consciente de que los indultos del 'procés' van a suponer un precio político para el Ejecutivo. "En política las grandes decisiones siempre tienen costes porque a veces tienes que ir contra la opinión pública. ¿La tuvo para Suárez legalizar al Partido Comunista? Pues, probablemente. El único problema es que al final tiene que decidir el Gobierno y sufrir la crítica por eso".

Pero asegura que el indulto no es un cheque en blanco. "Si se vuelven a repetir los errores, los mismos delitos, ya se sabe qué consecuencias tienen", ha avisado. Para el ministro de Política Territorial: "El independentismo tiene que mantener sus objetivos, pero hay que cumplir la ley ".

Crisis de Gobierno

Sobre los rumores de una inminente remodelación del Ejecutivo, Iceta echa mano de retranca: "No sé, no me han dicho nada", asegura.