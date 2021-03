La moción de censura de Murcia revienta Ciudadanos y el resultado queda en manos de Vox

Viernes, nueve de la mañana. El secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea , deja caer esta advertencia a los dirigentes de Ciudadanos en una entrevista televisiva grabada previamente: “En los pactos con Moncloa siempre sale alguien dañado” . García Egea lleva instalado en Murcia desde la noche del jueves terminando de convencer a tres diputados de los seis que tiene Ciudadanos en el Parlamento regional, para que den marcha atrás y no apoyen la moción de censura contra el presidente Fernando López Miras. Para él es un tema personal. La “traición” de Inés Arrimadas se ha perpetrado en su feudo y eso deja al presidente del PP, Pablo Casado, y sobre todo a él en una situación muy delicada , justo en el momento en que ambos están más cuestionados dentro y fuera del partido.

La confirmación definitiva llega con la rueda de prensa del presidente Fernando López Miras, que acompañado de todo su Gobierno y los tres diputados ‘tránsfugas’ de Ciudadanos, da por finiquitada la moción de censura presentada contra él por el PSOE y C's, y superada la crisis . Una imagen de fuerza y unidad que es un bofetón en toda la cara a Arrimadas. A cambio de su apoyo, López Miras los integra en su Gobierno . A Blanco con competencias ampliadas, además de mantener la vicepresidencia. Miguelez y Álvarez instalados en sendas consejerías. Los populares aún se permiten la ‘chulería’ de fichar a un cuarto cargo de Ciudadanos, Antonio Sánchez Lorente , aunque no es diputado, y por tanto no puede votar en contra de la moción de censura. Es una demostración de fuerza más.

Todos firmaron el martes la moción de censura sin rechistar. Dicen que por "disciplina y lealtad” con el partido, pero se escudan en que no les “eligieron para entregar el Gobierno a Sánchez” para justificar este nuevo giro de guion, casi de telenovela.

La moción de censura depende de Vox

López Miras exige retirar de inmediato la moción de censura , pero el PSOE y los de Arrimadas se niegan. Sacan la calculadora y hacen números. Ellos suman 22 con Unidas Podemos. Necesitan uno más y la sacan adelante. Y entonces se acuerdan de los tres diputados regionales expulsados de Vox . Una jugada a la desesperada que niega Ciudadanos, pero que sí confirman a NIUS los diputados rebeldes de Vox . "La gente de C's nos llamó por la mañana, pero aún no hemos decidido qué votaremos", explica uno de los diputados contactados por los naranjas.

Ciudadanos revienta con epicentro en Murcia

“No tengo palabras. Y por desgracia seguimos sin Ejecutiva convocada donde expresarlas”, lamenta desde Valencia Toni Cantó, convertido en abanderado de los críticos a Arrimadas. “Se hace más necesario que nunca la convocatoria de un Comité Ejecutivo”, dice Begoña Villacís desde Madrid. “Pediré de forma inmediata una reunión para evaluar la situación”, reclama Juan Marín desde Sevilla. “Yo no estoy para repartir culpas ahora. Eso se hace dentro del partido”, advierte Francisco Igea desde Valladolid.

Con un partido que no controla y en descomposición, a Inés Arrimadas no le queda más remedio que ceder y convocar un Comité Ejecutivo Nacional este lunes. La jugada en Murcia no le ha podido salir peor. Ha dilapidado el poco poder territorial que tenía. Está a punto de perder Murcia, se ha convertido en el detonante de unas elecciones anticipadas en Madrid con el riesgo de desaparecer según empiezan a augurar las encuestas, y ha puesto en peligro la estabilidad de los Gobiernos de coalición en Andalucía y Castilla y León.