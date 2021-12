Moncloa hace suyo el "asqueo" de Calviño con los nuevos modos de Pablo Casado

"Estamos viendo a un Casado y un PP que no reconocerán ni los votantes del PP", ha dicho Rodríguez desde la mesa en la que informa de los acuerdos del Consejo de Ministros y sin que nadie se lo preguntara. Sin decirlo expresamente, hacía referencia a la intervención del presidente popular en la última sesión de control del Congreso, donde utilizó el sonoro "¿qué coño tiene que pasar...?" para pedir explicaciones a Sánchez y utilizó un caso de abusos a menores para vehicular sus críticas al Ejecutivo. Una intervención que tuvo una sonada respuesta de la ministra de Economía, Nadia Calviño: "Estoy asqueada con lo que has dicho", le reprochó al líder del PP en privado en un acto posterior, según reveló El Confidencial.

Pues bien. En Moncloa no llegan a admitir que estén también "asqueados" por aquello. "Estamos ocupados", responden en privado cuando se les pregunta literalmente si es así. Lo que sí es un hecho, es que hacen suyo el malestar de la ministra de Economía. Y así se ha visto en esa doble reflexión deslizada por la ministra portavoz a la primera ocasión que ha tenido en la rueda de prensa tras el consejo. Voy a hacer "una doble consideración", ha preparado el terreno después de una pregunta sobre otro asunto. Y luego ha emprendido su censura.

Una de esas reflexiones era una enmienda a la totalidad al líder del PP: "Aunque piense que todo vale, no es así. La política de Casado y el PP resta. No compartimos esta estrategia de oposición. No representa ni a sus votantes", ha dicho. La otra consideración ha sido un "llamamiento al sosiego, a la buena política, a entendernos", que, según ella, es todo lo contrario a lo que está viendo en el PP.