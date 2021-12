Moncloa niega ir tarde con su respuesta a la sexta ola: "No hemos dejado de estar"

La ministra portavoz se escuda en la "prudencia" para no adelantar la propuesta del Gobierno para combatir el aumento de contagios

El Ejecutivo respeta la decisión catalana de nuevas restricciones y abogará por un "denominador común" entre las comunidades en la Conferencia de Presidentes

"Prudencia". Si no lo ha dicho cien veces, no lo ha dicho ninguna. "Prudencia" ha sido la palabra más repetida por la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para explicar la actitud del Gobierno frente a la sexta ola de la covid. Y, más en concreto, para justificar su resistencia a avanzar las medidas que piensa llevar a la Conferencia de Presidentes convocada para este miércoles para coordinar una respuesta frente a crecimiento de los contagios. Si es que Sánchez tiene intención de proponer algo, cosa que en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros tampoco ha quedado claro.

O más bien sí. Ha quedado claro que el Ejecutivo no tiene intención de desvelar previamente sus cartas. "En aras a esa prudencia me van a permitir que no entre en concreción de cuestiones que el Gobierno va a plantear", ha afirmado, de hecho, Rodríguez, como antesala de una exposición inusualmente larga para lo que suele ser habitual en ella. Un aluvión de palabras en las que ha camuflado su no respuesta a las preguntas que se le habían planteado. ¿El Gobierno va a plantear nuevas restricciones? ¿Va a reimplantar la obligación de las mascarillas en exteriores? ¿Qué pasa con los toques de queda?

El momento es distinto

Nada de eso se sabe a 24 horas del comienzo de una reunión que se empezó a anunciar hace ya tres días, forzada por un crecimiento galopante de los contagios en unas fechas de las que se llaman críticas: esa Navidad que iba a ser la de la recuperación, ahora de nuevo en peligro. "La vacunación y la prevención, esa ha sido la hoja de ruta del Gobierno. Vamos a escucharnos todos, poner en contexto la situación de todos los territorios y valorar medidas y objetivos con la certeza de que el momento es distinto". Esto es todo lo que ha querido avanzar sobre la postura oficial de Moncloa de cara a la cumbre.

A falta de aclaraciones, todo el esfuerzo de Rodríguez se ha concentrado en pedir, lo dicho, "prudencia" y también "tranquilidad". La portavoz ha puesto énfasis, eso sí, en recordar que el 83% de los mayores de 70 años están ya vacunados y en recordar que eso es un éxito que permite, otra vez la "prudencia", que la sexta ola se afronte desde un escenario distinto. Con más preparación y más experiencia.

Rodríguez se ha mostrado compresiva con el "interés" evidente por saber de esas medidas que, supuestamente, se van a plantear en tiempo límite, a tan solo dos días de Navidad, y ha defendido que el no adelantarlas no supone una dejación porque el Gobierno, dice, no ha dejado en ningún momento de su vigilancia de la pandemia: "Proponer y coordinar medidas es lo que viene haciendo el Gobierno desde marzo de 2020", ha afirmado.

"No llegamos tarde"

"No llegamos tarde porque no hemos dejado de estar", ha añadido también, tajante, en respuesta a los diversos grupos políticos que, justo antes de hablar ella, criticaban en el Congreso la supuesta tardanza del Gobierno en plantar cara a la sexta ola. También a ellos les ha pedido prudencia: "Nuestras decisiones afectan a muchas personas. Es mejor no especular con falsas expectativas".

A la espera de que el encuentro de los presidentes alumbre definitivamente el plan de acción del Gobierno, Moncloa respeta las decisiones que van adoptando las diferentes comunidades, como por ejemplo Cataluña, donde ya se han anunciado recorten de aforos en la hostelería, incluso toque de queda. Piden que se extiendan además esas restricciones por toda España, mientras Madrid descarta tomar ninguna medida de ese tipo: "El cierre por el cierre no es la solución", ha advertido ya Isabel Díaz Ayuso.