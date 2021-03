Moncloa reabre las puertas a los periodistas en las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros

La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes tendrá un rasgo especial incluso antes de celebrarse. Moncloa reabre sus puertas y será con presencia de periodistas en la sala, lo que no ocurría desde octubre del año pasado. El decenso de la incidencia media en toda España, que ya está por debajo del nivel extremo de alerta , y el relajamiento de las medidas sanitarias ha propiciado un nuevo protocolo.

Hasta quince periodistas podrán seguir en vivo las explicaciones de los ministros que comparezcan, y se mantendrá abierto un canal de videoconferencia para aquellos que queden fuera del cupo o no puedan o no quieran asistir. El sistema será, por tanto, mixto. Semipresencial.

El primer ensayo tuvo lugar el pasado viernes, en la comparecencia del presidente del Gobierno tras el Consejo Europeo Extaordinario. Pedro Sánchez dio una rueda de prensa en el exterior del Palacio de la Moncloa , en los jardines que hay junto a la escalinata. "Es un modelo que nos gustaría repetir", han señalado desde la Secretaría de Estado de Comunicación, "aunque la meteorología y el clima de Madrid no siempre lo permiten. Unas veces por frio o lluvia, otras por excesivo calor".

La presencia de los periodistas en la sala no otorga prioridad a la hora de preguntar. El reparto de turnos se mantendrá de forma aleatoria entre los que hayan acudido o los que asistan por videoconferencia. Las nuevas medidas no suponen una vuelta a la normalidad total. De hecho, "los periodistas permanecerán en la sala de prensa y tendrán que abandonar el recinto cuando hayan enviado desde ella sus crónicas", ya que no se abre el conjunto de las instalaciones.