Moncloa tensa al nacionalismo catalán al no desvelar si Sánchez estará o no en la mesa de diálogo

El equipo de Pere Aragonés ya ha hecho ver su especial interés en que Pedro Sánchez se siente en la mesa "No entendemos desde el Govern que este recomenzar el proceso de negociación no se haga con la implicación al máximo nivel. Estoy convencido que todo el mundo sabrá estar a la altura de la responsabilidad”, dijo el President en una rueda de prensa en Valencia. Igual de explícitas se pronunciaban la portavoz de su gobierno, Patricia Plaja: “No hay motivo que justifique que (Sánchez) no asista y no tenemos conocimiento de que no tenga previsto venir”; y la portavoz en el Parlament de su partido, ERC, Marta Vilalta: “No contemplamos la posibilidad que no esté”.