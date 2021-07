Monedero y Almeida se enfrentan en redes sociales a raíz de la paliza mortal al joven de A Coruña

El (pen)último encontronazo en redes sociales ha enfrentado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el ex fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Y se ha dado en relación con la muerte, a consecuencia de una paliza, de un joven de 24 años en A Coruña en la madrugada del sábado. Un crimen que se sospecha que es de naturaleza homófoba.

Monedero, en su cuenta de Twitter, se dirigió directamente al alcalde de Madrid para reprocharle que no se haya colgado la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento. Entiende que con gestos de ese tipo "el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil".

"A ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de @VOX y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales", señala Monedero en su mensaje. Para interpelar inmediatamente al alcalde de Madrid, y a la ausencia de la bandera en la fachada de la Plaza de Cibeles.

Al poco llegaba la respuesta del alcalde. "Sólo una mala persona puede banalizar un asesinato de odio ", contesta lacónicamente Almeida a Monedero. Lo único que añade es un "No todo vale".

El suceso, y el posterior choque entre los dos políticos, llega precedido de la polémica en Madrid por la colocación o no de la bandera LGTBI en la fachada del ayuntamiento coincidiendo con la Fiesta del Orgullo. En tiempos de Carmena se hizo. El equipo de Gobierno este año no lo ha hecho apelando a una sentencia del Tribunal Supremo que, dice, impide la colocación de banderas no oficiales en edificios públicos.