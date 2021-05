Mónica García defiende la "empatía" frente a la "libertad hueca de Ayuso" en su cierre de campaña

Maestre ha defendido Más Madrid como la "alternativa al trumpismo madrileño", el que se refiere a la libertad, más allá de "chorradas y bocatas de calamares" como entendida "por encima de". "No hay libertad encadenando un contrato precario con otro, no hay libertad si hay miedo a ser desahuciado, no hay libertad si inviertes dos horas yendo y viviendo del trabajo", ha enumerado.