Mónica García a Ayuso por los sanitarios en Madrid: "Don't fuck them more"

Ayuso dice que no ha dicho 'ni mu' por el asesinato de Samuel por "respeto a la familia" tras los reproches de la izquierda

"Si muere un chico de 24 años en Galicia también es culpa mía", se queja la presidenta de Madrid

Primera sesión de control en la Asamblea de Madrid en la que han saltado chispas entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha encadenado una catarata de reproches por no haber condenado el asesinato de Samuel o por "maltratar" a los sanitarios. En este sentido, García ha tirado de inglés y parafraseando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su literalidad y hasta en sus gestos, y ha reclamado que se les pague más y se les fastidie menos.

"Como dice Biden: Pay them more, y decimos nosotros: don't fuck them more. La traducción se la dejo a Cantó", ironizaba la líder de Más Madrid disparando con bala por la Oficina del Español que ha creado Ayuso para poner al frente al exdirigente de Ciudadanos, Toni Cantó.

García también le ha reprochado el incremento de agresiones homófobas en la Comunidad de Madrid, y que no haya el asesinato presuntamente 'homófobo' de Samuel.

"Decía la gran Raffaella Carrà decía que la libertad es seguridad. Y lo es para que no te discriminen, te insulten, te partan la cara y que no te maten. Usted que es lenguaraz no ha sido capaz de decir ni mu ante la escalada de agresiones homófobas", le recriminaba García.

Ayuso le ha respondido que si no se había pronunciado sobre el asesinato de Samuel, ha sido por respeto a su familia. El padre del joven asesinado en A Coruña había reclamado hace unos días, que no se politizara la figura de su hijo.

"Yo no he dicho 'ni mu' por respeto a ese chico y a esa familia, que les han dicho que lo dejen en paz. El orgullo se celebra aquí, en libertad y por eso viene aquí todo el mundo. Ustedes no tienen idea de nada, crean divisiones entre mujer, hombre rico, hombre pobre, Vallecas o Salamanca", se defendía la presidenta de Madrid, para luego colocarse como 'víctima' de la izquierda.