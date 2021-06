Montero apela a la inteligencia de los indultados para no “tropezar dos veces en la misma piedra”

No repertir hechos que pasaron con el PP

Para la portavoz, la cuestión no es si el Gobierno se fía o se deja de fiar de que los independentistas lo vuelvan a hacer. “A eso tienen que responder ellos”, ha dicho. La garantía a su juicio, de que las cosas no serán como fueron es que “con este Gobierno en el poder no se van a repetir hechos que pasaron con el PP, no va a permitir que se quiebre la legalidad”, según ha señalado en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El Gobierno “no va permitir un referéndum de autodeterminación ni una declaración de independencia”, ha repetido. Lo dicho, poniendo puntos sobre las íes.