“Hay un único Pablo Iglesias”: Montero matiza a Gabilondo pero respeta su autonomía para decidir sus alianzas

Pablo Iglesias genera turbulencias entre los socialistas incluso ahora que enfila su salida del Gobierno. En el PSOE no todos están de acuerdo en que haya varias versiones del líder de Unidas Podemos . Una la que se sienta en el gabinete de Pedro Sánchez y otra, quizás más radical, la que se presenta a las elecciones de Madrid.

La dicotomía apuntada por Gabilondo no existe , por tanto, para la portavoz del ejecutivo, obligada a justificar cómo es posible que los socialistas tengan a su lado en Moncloa a alguien a quien su hombre en Madrid no tiene en su radar de posibles socios para desbancar a Isabel Días Ayuso.

"Libertad absoluta" para las alianzas

Ambas cosas tratando de no chocar con lo manifestado por Gabilondo, que, según ha dicho, en su calidad de candidato tiene “libertad absoluta” para plantear su estrategia. Esto es, anunciar con quien le gustaría aliarse y con quién no. “Ha dicho cuál es su preferencia, el Gobierno no tiene nada que añadir”, ha resumido Montero.