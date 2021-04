Montero defiende el cordón sanitario a la ultraderecha tras las cartas con balas y amenazas

La ministra portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero no ha esperado a que le preguntaran en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre las cartas amenazantes acompañadas de balas y de una navaja que estos días han recibido cuatro políticos. "Son hechos lamentables que merecen la condena de toda la sociedad", ha señalado Montero que asegura que el Gobierno está preocupado y que ha pedido un cordón sanitario para la ultraderecha .

Mensaje también para Isabel Díaz Ayuso , que ha acusado a Vox y Podemos de "estar montando un circo" a cuenta de las cartas amenazantes: "No se puede hablar de circos", ha dicho Montero que ha pedido que no se minimicen las amenazas y ha acusado al PP de justificar un posible pacto con la formación de Abascal.

"Que una dirigente política hable de circo, me parece un desatino y no querer reconocer el papel que juega el PP. Hay que poner un cordón sanitario a cualquier formación que fomenta el discurso del odio y que no condena hechos tan graves", ha manifestado des de la mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros.