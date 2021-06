Moreno Bonilla reconviene a Ayuso: "Hay que intentar no violentar la figura del rey"

El presidente de Andalucía 'informa' a su compañera de Madrid que el hecho de que el rey sancione "no le convierte en autor de las leyes"

Ayuso acusó al Gobierno de querer hacer a Felipe VI cómplice de los indultos

El lider andaluz manifiesta su intención de no adelantar elecciones y agotar la legislatura

No ha querido hacer sangre ni incendiar su propio partido. Pero tampoco morderse la lengua. Y así, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), presidente de la Junta de Andalucía, no se ha resistido a mandar un par de recados a su compañera de filas y homóloga de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber involucrado al rey en el debate de los indultos.

"Hay que intentar entre todos no violentar la figura del rey", ha aconsejado Moreno Bonilla, al ser preguntado si entiende que, como sugirió Ayuso, que hacer que Felipe VI tenga que firmar los indultos a los presos del procés es una forma de humillación. "En un país tan complejo como el nuestro, hay que preservar al máximo el principio de neutralidad" de la Corona, ha comentado. "Hay que intentar dejar al rey siempre al margen".

Al presidente andaluz le ha sorprendido la polémica suscitada por Ayuso en su primera visita a Moncloa desde que accedió al cargo allá por enero de 2019. En su comparecencia recien acabada su charla de casi dos horas con Pedro Sánchez, le han preguntado también que opina que Ayuso acuse al Gobierno de intentar convertir al rey en cómplice de los indultos.

No ha escurrido el bulto. Pero ha optado por la vía didáctica para desmarcarse de su propia compañera de partido. "El PP es un partido plural que nos hace grandes", ha señalado de primeras para amortiguar su discrepancia. Y luego ya, sin ánimo de "valorar ni corregir", ha afirmado: "Que el rey sancione no le convierte en autor de las leyes. Sabe cuáles son sus funciones y como cumplirlas. Que frme no le vobvierte en autoe. Es su función constitucional".

"Es lo único que puedo decir", ha rematado Moreno Bonilla, habiendo dicho ya bastante. Sobre los indultos en sí, ha dado a entender que podría mostrar cierta comprensión "si mañana le dijeran que con los indultos se acaba para siempre el movimiento de inestabilidad". "Habría que pensárselo", ha sido su expresión. Pero entiende que no es el caso. "Cuando han sido condenados y no se arrepienten y probablemente vuelvan a incidir en la quiebra social, no son útiles" Su pronóstico es que "el objetivo que persigue el presidente no se va a poder cumplir".

¿Adelanto electoral?

Durante su charla con Sánchez, el presidente andaluz le ha trasladado su voluntad de "agotar la legislatura" y no adelantar la convocatoria a finales de este año, aunque reconoce que podría ser ventajoso para él.

"Salvo que no encuentro apoyo parlamentario y me vea acorralado, mi obligación no es pensar en mi interés particular, que para mí sería lo más positivo adelantar a otoño", ha dicho, citando como factores a su favor las recientes primarias del PSOE, la vacunación o la llegada de los fondos europeos.