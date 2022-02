Las dos normas de violencia de género y memoria histórica del PP que Vox exige derogar en CyL

Juan García Gallardo ya ha puesto sus líneas rojas para votar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, aunque por ahora, las posiciones parecen lejanas. La primera, la de de un Gobierno de coalición en la que Vox tenga el mismo peso que Cs tuvo en la legislatura anterior. Las otras dos, las derogaciones del Decreto de Memoria Histórica y de la Ley de Violencia de Género. Pero no, no se refiere a las normativas nacional, que Mañueco no puede tocar sino a dos normas internas.