El núcleo duro de Casado se parte en dos: piden el cese de García Egea y un congreso

Tras ella, y en esa misma línea, están Ana Pastor, Elvira Rodríguez, Andrea Levy y Cuca Gamarra, la portavoz del grupo parlamentario. Hay que tener en cuenta que José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, no está asistiendo a la tensa reunión a pesar de formar parte del comité y ser el portavoz del partido. El comité está compuesto por 14 personas y casi la mitad ya le habría dicho a Casado que no puede alargar la crisis y que la solución no pasa por enrocarse.