El nuevo PP allana el camino a Vox en Castilla y León y deja Ayuso presidir Madrid “cuanto antes”

Con el todavía presidente del partido, Pablo Casado, recluido en su despacho de la séptima planta de Génova, el nuevo PP empieza a tomar decisiones aunque no será hasta el 1 de abril cuando los populares entronicen formalmente a Alberto Núñez Feijóo en Sevilla. La primera prueba señalada en rojo en el calendario es la inclusión o no de Vox en el Gobierno de Castilla y León.

Este jueves se constituyen las Cortes y fuentes de la negociación consultadas por NIUS trabajan en un "acuerdo global" con Vox que incluya "programa, mesa y Gobierno" y que las conversaciones siguen abiertas. El PP sopesa ceder la presidencia de las Cortes a la extrema derecha, pero los de Abascal no se apean de su posición de máximos y exigen entrar en el Ejecutivo. Es eso o repetir elecciones, un escenario del que no quiere ni oír hablar Mañueco "salvo que no haya más remedio".