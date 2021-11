Las objeciones de Agricultura sobre los perros de caza frenan la Ley de Protección Animal de Podemos

Agricultura plantea la posibilidad de que esos animales y los dedicados a la ganadería pudiesen quedar excluidos de la norma. Planas atendería así las peticiones del sector de la caza que está en pie de guerra contra la ley de Podemos. Los morados no están dispuestos a aceptar esa distinción y denuncian la presión que ejerce el 'lobby' de los cazadores en el Ministerio de Agricultura.

Se trata de un sector productivo que genera importantes ingresos y forma parte del estilo de vida rural en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha , algunas gobernadas por el PSOE. Hay que tener en cuenta que las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y un tema sensible como este puede perjudicar las expectativas electorales del PSOE.

La realidad es que el anteproyecto de ley se presentó el pasado 6 de octubre y casi dos meses después todavía no está en la agenda del Consejo de Ministros . Los morados apremian a los socialistas para que no torpedeen la tramitación, pero el ministro Luis Planas cree que todavía hay que hablar. "Lo que ocurre es que las cosas hay que discutirlas, hay que perfilarlas, hay que verlas antes de su aprobación. Nada más", ha dicho este mismo lunes.

En Podemos sostienen que el texto elaborado por el Ministerio de Belarra no afecta directamente a la caza, sino que es una norma para proteger a los animales domésticos que conviven con los humanos, pero los cierto es que hay varios puntos que afectan de lleno a los perros que utilizan los cazadores como el control de la cría, las esterilizaciones o el abandono de animales. El propio ministro ha dejado clara su "inquietud" por algunos puntos de la ley.

Ha destacado que además de ser una actividad productiva es el deporte con el mayor número de federados en España después del futbol y del baloncesto . Ante las quejas de Podemos que le acusan de ser el que pone freno a la ley por las presiones que está recibiendo de los cazadores, el ministro defiende que él es un gran "amante" de los perros y de los animales: "Nadie me podrá poner esa etiqueta". Se ha mostrado convencido en que el asunto se resolverá en los ámbitos de discusión interna del Gobierno.

Los cazadores parten de la premisa de que sus perros no son animales de compañía y por lo tanto no tienen que ser objeto de la ley. En 2019 había 743.600 licencias de caza en España , una cifra que ha ido descendiendo a lo largo de los años. Según datos de un estudio hecho público en 2018 la caza mueve alrededor de 6.500 millones de euros y genera 187.000 puestos de trabajo.

En Podemos reivindican su texto como una legislación pionera en España que abarca toda una serie de medidas para proteger a los animales. Y no aceptan que los perros de las rahalas queden excluidos de la norma. Desde hace varios días denuncian que el PSOE no da luz verde a la ley por las presiones del sector cinegético a Agricultura. Los morados argumentan que su ley no cita el tema de la caza y que los únicos que tienen que preocuparse son los cazadores que maltraten a sus animales.