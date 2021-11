Odón Elorza abronca a la derecha por insistir con ETA: "No sean miserables, aquí solo hay franquistas"

Elorza, diputado por Guipúzcoa y ex alcalde de San Sebastián, ha recordado en su turno su proximidad con varios de los citados, "personas muy íntimas", antes de desembocar en ese "¡Ya está bien!", y en una petición, a voz en grito: " ¡Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo , que son de todos, para atacar al Gobierno de izquierdas, para denigrar un presupuesto", les ha dicho, ya no solo al diputado de Ciudadanos, sino también en general a los de Vox y el PP que han recurrido al mismo argumento.

"No sean tan miserables. Dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas y unas derechas de vocación golpista, como en Brasil o como sucedió con Trump", ha clamado Elorza de forma airada, elevando su voz contra las bancadas de la oposición. Ha habido murmullos de sorpresa en el hemiciclo, y una larga ovación en pie de los suyos al término de su intervención.