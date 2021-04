Omar Anguita (PSOE) y Diego Gago (PP), una amistad a prueba de siglas

Sus escaños están situados prácticamente enfrente uno del otro. El de Omar Anguita (Madrid, 1990) en la bancada socialista, el de Diego Gago (Vigo, 1987) en la del PP. En un Congreso polarizado al máximo, donde la crispación y la bronca son protagonistas semana tras semana, estos dos diputados son amigos y no lo esconden . Son el ejemplo de que la concordia política es posible , hasta en campaña. Se han convertido en noticia porque en más de una ocasión han utilizado las redes sociales no para lanzarse puyas, sino para desearse suerte y felicitarse públicamente. Ellos son de los que después de un debate se van de cañas.

Los dos cuentan a NIUS que llevan su amistad con normalidad. "Para demostrar que fuera del ruido, hay política sana, políticas de consenso y también amistad ", dice Anguita, secretario general de las Juventudes Socialistas. "Para nosotros es importante que esto sea algo natural, normal . Que no parezca forzado" asegura Gago, presidente de las Nuevas Generaciones populares hasta hace una semana. Como líderes de las organizaciones juveniles de los dos principales partidos de España han debatido decenas de veces desde las antípodas ideológicas pero con una actitud común, el respeto al discrepante.

"Es más normal de lo que parece"

Defienden que su conexión no es una excepción en el Congreso. "Es mucho más normal de lo que parece", sostiene el popular que apunta a que existe "un espacio más tranquilo" fuera del foco donde se conversa desde la cordialidad. "La política no solamente tiene que ser el desacuerdo sino la capacidad de entender a la persona que tienes enfrente”, apunta el socialista. Entienden eso sí, que sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Casado, están en otro nivel donde la presión es mayor para marcar ideología y terreno.

Todos los partidos mantienen puentes de diálogo, sería imposible trabajar en el Congreso sin ellos. Lo que hace diferentes a Anguita y Gago es que no tienen ningún apuro en mostrar su sintonía personal. Hace una semana, el popular se despidió de su cargo en Nuevas Generaciones. Al acto acudió su amigo socialista. En su discurso le agradeció el gesto: "Hemos confrontado ideas desde el respeto. Os quiero agradecer la valentía de estar con nosotros". Y Anguita se lo devolvió en Twitter: "Has sido un gran adversario político. Mucha suerte en esta nueva etapa como 'no tan joven'".