Oriol Junqueras, en su nuevo libro: "El PSOE huye del diálogo como un vago huye del trabajo"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al PSOE de ser el "instrumento más útil del 'deep state'", como define a los aparatos del Estado , y de huir del diálogo si no se les fuerza ni les queda otra opción.

"Es evidente que solo se resignarán a dialogar si no les queda ninguna otra opción . Como todos sabemos, ellos huyen del diálogo como un vago huye del trabajo ", afirma en el libro 'Contra l'adversitat' ('Contra la adversidad', Ara Llibres), que saldrá a la venta este lunes.

Lo hace a través de escritos cortos, de los cuales una parte son cartas a sus hijos Lluc y Joana, y destaca la apelación que hace a la juventud de Cataluña a movilizarse e implicarse políticamente: "Pese a todas las dificultades y todas las formas de represión, nosotros estamos preparados para comenzar el próximo gran capítulo de nuestra historia con un grito que resuene en todas partes: 'Nosotros sí que podemos", dice emulando el 'Yes we can' de Barack Obama.