El alcalde de Valladolid arremete contra Toni Cantó: "Es un mierda que va a vivir a costa de los españoles"

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se ha referido este jueves al exmiembro de Ciudadanos y UPyD y recién nombrado director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid , Toni Cantó, como "un mierda que va a vivir a costa de los españoles , cobrando un sueldo de 75.000 euros al año por no hacer nada".

El alcalde ha recalcado que "no es ningún calentón", por lo que no se "corta" y reitera el descalificativo, pero la segunda afirmación descriptiva ha preferido no repetirla.