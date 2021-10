Otegi niega plantear que "suelten a los presos" a cambio de apoyar los Presupuestos

Sobre sus palabras ante un grupo de militantes de Eibar (Gipuzkoa), en las que vinculó su apoyo a las cuentas estatales a una posible excarcelación de los reclusos de ETA, ha preguntado si alguien piensa que van a plantear: "Me vas a tener que soltar a los 200 presos o no te apruebo los Presupuestos. ¿Alguien cree de verdad que esto es así?".

En una entrevista a Radio Euskadi, ha recordado que ya apoyaron las cuentas el pasado año sin que esto sucediera. "Que alguien haya descubierto en el siglo 2021 que Arnaldo Otegi y EH Bildu defienden la libertad de los presos es de premio Pulitzer, es el gran descubrimiento, esto no se sabía hasta ahora", ha ironizado.

El líder de la formación soberanista cree que ahora se intenta por parte de algunos "hacer ruido y socavar cimientos" . "Estamos en la política con mayúscula, no estamos en el juego táctico, en embarrar el campo o en tratar de desgastar las posiciones de ningún otro", ha insistido.

Otegi ha recordado que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha puesto en cuestión su sinceridad, y ha preguntado si los jeltzales han "descubierto el sincerómetro". "Debe ser un aparato por el que en el país es el PNV el que dictamina quién es sincero o no", ha apuntado, para calificarlo de "inadmisible". "Me parece más fruto de una posición débil", ha puntualizado.

Arnaldo Otegi ha dicho que no le admite la duda a Ortuzar y ha considerado que el PNV "siempre se cabrea con estas cosas, está enfadado , y se sitúa en parámetros similares, aunque con matices, a los que plantean Vox, el PP y otros sectores reaccionarios del Estado".

"Hay sectores que han encontrado en nuestras palabras un puente, en el que nos han venido a recibir, mucha gente del PSOE, gente de Podemos, ministros del Gobierno, víctimas como Rosa Lluch o María Jáuregui", ha añadido, para señalar que esta gente, ante su "aportación importante y cualitativa a la convivencia, no ven el desgaste político, sino el reencuentro y la posibilidad de construir la convivencia en términos de sinceridad y honestidad".

Tras asegurar que hicieron la declaración del 18 de octubre porque creen en los que dicen, ha señalado que su "contribución" ha sido para "construir un puente". "No nos interesa el debate de los que quieren destruir puentes y cavar trincheras. Eso se lo dejamos a otros", ha manifestado.

En su opinión, el PNV "no puede soportar que las cosas cambien y que no vengan de su mano". "Nosotros seguiremos trabajando y dando buenas noticias al país", ha aseverado.

Otegi ha manifestado que están "abiertos" a materializar sus compromisos en la medida de sus posibilidades, en referencia a la parte de su declaración en la que aseguró que tratarían de "mitigar" de dolor de las víctimas, pero ha admitido que " estas cosas no son fáciles de hacer, necesitan mucho tiempo, necesitan hablar con mucha gente".

También ha dicho "qué bueno sería para el país y la convivencia que hubiera otros 18 de octubre, con otros agentes, reconociendo otros dolores y otros sufrimientos". "No hemos hecho esta declaración para que eso suceda. Lo ponemos encima de la mesa con ánimo constructivo, no para perseguir ni determinar políticamente a nadie, no para pedir peticiones de carácter y naturaleza penal para nadie", ha subrayado.